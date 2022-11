0 Facebook Incappucciati in scooter non si fermano all’Alt, fuoco contro i carabinieri: terrore in via Toledo News 27 Novembre 2022 12:58 Di redazione 2'

Momenti di terrore in via Toledo alle prime luci dell’alba di questa domenica. Intorno alle 5.30 due ragazzi a bordo di uno scooter, con il volto coperto, proveniente dai Quartieri Spangoli non si sono fermati all’alt dei carabinieri.

Colluttazione con i carabinieri in via Toledo

I due hanno imboccato via Toledo per provare a fuggire ma qui i carabinieri sono riusciti a fermarli. Su tratta di due ragazzi – di 17 e 18 anni – originari di Ponticelli e già noti alle forze di loro. Il maggiorenne aveva con se una mitragliatrice, nel corso della colluttazione con i carabinieri, è saluto sullo scooter puntando l’arma verso uno dei militari. E’ partito un colpo – per motivi che ancora non sono chiari – che per fortuna non ha colpito nessuno dei presenti. Uno di loro – 18enne aveva una pistola mitragliatrice, n’è nata una colluttazione con i carabinieri.

I carabinieri hanno provveduto a perquisire le abitazioni dei due dove hanno rinvenuto e sequestrato a casa del maggiorenne 3 coltelli a serramanico, 2 sfollagente, 1 tirapugni, 1 giubbotto e una balestra. I due ragazzi sono stati arrestati per porto di armi da guerra e trasferiti rispettivamente nel carcere di Poggioreale e nell’istituto minorile dei Colli Aminei.