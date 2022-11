0 Facebook Frana Ischia, chi sono i dispersi: ci sono anche bambini News 27 Novembre 2022 12:02 Di redazione 4'

Secondo la Prefettura sono 11 le persone che risultano ancora disperse a Ischia (numero che presumibilmente dopo il ritrovamento del secondo cadavere è sceso a 10) dopo la frana che sabato mattina all’alba si è abbattuta su Casamicciola. Il fango avrebbe colpito 15 abitazioni. Tra le persone disperse ci sono almeno due nuclei familiari con due bambini.

Frana a Ischia, chi sono i dispersi

Non si hanno tracce del marito di Eleonora Sirabella, la prima vittima accertata che è stata identificata nella tarda serata di sabato. Tra i dispersi c’è anche Nina, una donna cinquantenne di origini bulgare. E poi una anziana signora di 93 anni la cui casa è praticamente circondata dal fango. Nonostante questa mattina ci sia il sole, c’è comunque molto vento che rende difficile sorvolare l’isola. Inoltre il fango ancora non si è solidificato e questo crea difficoltà ai cani molecolari. Intanto una squadra di sommozzatori sta perlustrando le acque davanti al porto per vedere se possa esserci qualche corpo trascinato in mare dal fango.

Una delle famiglie è quella di Gianluca e Valentina con i loro tre figli piccoli, più volte sono stati dati per morti, poi ritrovati ma al momento sono ancora ufficialmente dispersi. I parenti, nonostante la pericolosità della situazione, si sono recati nella loro abitazione e hanno visto che le stanze da letto erano completamente invase dal fango, intatta un’altra parte della casa. Il cellulare di Gianluca, tassista ischitano, suona a vuoto. Tra i dispersi anche una coppia parente di questa famiglia.

Risultano ancora dispersi i cinque componenti di una famiglia di Casamicciola terme la cui abitazione è situata nella zona rossa di via Celario investita dalla disastrosa frana di ieri. Gianluca Monti, tassista, con la moglie Valentina e i tre figli piccoli sono stati più volte nel corso delle ore dati prima per morti e poi per ritrovati, ma per i soccorritori sono ancora ufficialmente dispersi. Da comprendere se la bambina trovata morta appartenga a questa famiglia o a un’altra.

Gli aggiornamenti da Ischia dopo la notte

Sono proseguite senza sosta le ricerche delle 11 persone disperse dalle 05 di sabato mattina a Ischia. Tra di loro ci sono anche due famiglie con bambini. “I dispersi sono 11, abbiamo delle indicazioni sull’identificazione, il lavoro di oggi servira’ anche a questo. Parrebbe che tra i dispersi ci siano dei bambini, almeno due, e due nuclei familiari – ha spiegato il prefetto – gli sfollati sono complessivamente 167, tutti hanno avuto una sistemazione abitativa. I feriti sono complessivamente 4, di cui uno in condizioni più gravi, trasportato al Cardarelli. Le abitazioni coinvolte al momento sono 15. Complessivamente le forze dell’ordine impegnate sono intorno alle 220 unita’, tra polizia, carabinieri e Guardia di finanza”. E’ stata identificata la prima vittima, si tratta di Eleonora Sirabella, giovane 31enne che abitava con il marito in una zona vicino al punto da cui si è staccata la frana.

Intanto questa domenica mattina si è tenuta un’alta riunione del centro coordinamento soccorsi insediato dal prefetto Claudio Palomba per gli aggiornamenti sulle attività di soccorso a Casamicciola Terme, sull’isola d’Ischia. Il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, è arrivato a Ischia per effettuare un sopralluogo. Sabato era in Prefettura dove ha partecipato alle riunioni per il coordinamento dei soccorsi. Intanto una squadra di sommozzatori dei Vigili del Fuoco ha avviato le ricerche nelle acque davanti al porto per ispezionare le auto finite in mare durante la frana. Stamattina arriveranno altre 50 unità di personale e mezzi dei Vigili del Fuoco.