0 Facebook Il dramma di Ludovica Nasti: “Per sapere di averla sconfitta dovrò attendere” Spettacolo 27 Novembre 2022 10:58 Di redazione 2'

Ludovica Nasti è stata ospite della puntata di sabato di Verissimo. La giovane attrice napoletana ha lasciato senza parole Silvia Toffanin, la conduttrice infatti non è riuscita a contenere le emozioni e si è commossa ascoltando le dolorose parole della ragazza.

Che malattia ha avuto Ludovica Nasti

Oggi la vediamo allegra, sorridente e piena di talento, ma Ludovica Nasti quando aveva solo 5 anni ha vissuto un terribile dramma. L’è stata diagnosticata una forma di leucemia che l’ha costretta a trascorrere molto tempo in ospedale: “Ricordo il primo mese in ospedale, mia mamma è stata la mia colonna e quella della mia famiglia. Grazie a loro non ho mai avuto paura. Mia mamma mi ha fatto sempre vivere come ne La vita è bella di Benigni. Sui capelli avevamo un motto: che sarebbero ricresciuti più forti e più belli. Pensavamo alle trasfusioni di sangue come alla Coca Cola”.

Come sta oggi Ludovica Nasti

Purtroppo non può dire ancora di esserne uscita del tutto, come capita con simili patologie bisogna sottoporsi a dei controlli periodici per scongiurare una recidiva: “Devo solo attendere i 18 anni per sapere di averla sconfitta del tutto, allora non dovrò più sottoposti ai controlli”.

PER VEDERE L’INTERVISTA: CLICCA QUI

Dopo aver vestito i panni di Lila da bambina in L’Amica Geniale, Ludovica Nasti ha ottenuto uno strabiliante successo, ottenendo parti in diverse serie televisive di successo, tra cui Mina Settembre. Ora è pronta a partire per New York per seguire un corso di recitazione in una prestigiosa scuola: “Mi hanno offerto una borsa di studio”.