0 Facebook Emma Marrone parla del papà che non c’è più, lo sfogo: “Sono troppo arrabbiata, vi dico chi era” Spettacolo 27 Novembre 2022 19:49 Di redazione 2'

Emma Marrone si sfoga dopo la morte del padre. Sono passati due mesi dalla scomparsa del suo papà e dolori del genere purtroppo non si superano. Durante l’evento Luce che si è tenuto a Firenze la cantante pugliese ha raccontato cosa sta provando in questo momento e quanto sta soffrendo.

Emma Marrone parla del padre che non c’è più

“Sono troppo arrabbiata con la vita in questo momento. Quando succedono queste cose così enormi e tragiche, è come se si resettasse tutto quello che sei stata e che hai fatto. Io so chi ero quando c’era lui e tutta una serie di cose, ora è come se stessi ricominciando da capo. Adesso che lui non c’è più sono un’altra persona e lo sto vedendo ogni giorno. La vita ti cambia tutto all’improvviso e lo sto capendo. Sono appena nata”

La Marrone ha poi spiegato il rapporto speciale che aveva con il suo papà: “Lo chiamavo Peter Pan perché non voleva mai crescere. Di lui ho sempre apprezzato la generosità. Faceva l’infermiere e quando qualcuno non riusciva ad andare in ospedale si recava di persona a casa a fare le medicazioni“.