Straripa il fiume Sarno, donna soccorsa con un gommone della Protezione Civile News 26 Novembre 2022 19:29

Il maltempo questo sabato non ha dato tregua all’intera Campania. Dopo la frana a Ischia, disagi si sono registrati anche in altri territori campani. Il fiume Sarno è straripato e a Castellammare di Stabia una donna è stata salvata dai carabinieri e dal personale della Protezione Civile.

Straripa fiume Sarno, donna salvata in gommone

La donna, una 57enne, aveva necessità di alcuni medici salvavita ma era rimasta bloccata in casa per l’allagamento della strada dovuto allo straripamento del fiume. I carabinieri e gli uomini della Protezione Civile sono intervenuti in via Ripuaria.

La donna è stata soccorsa con un gommone della Protezione civile ed è stata portata al sicuro.