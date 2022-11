0 Facebook Paura nel Casertano, treno esce fuori dai binari: terrore tra i passeggeri Cronaca 26 Novembre 2022 20:47 Di redazione 1'

Momenti di panico si sono vissuti a bordo di un treno in provincia di Caserta. Il convoglio viaggiava tra Mignano Montelungo e Tora Presenzano quando un treno è uscito fuori dai binari. I passeggeri improvvisamente hanno sentito un urto, probabilmente un albero caduto a causa del maltempo.

Treno esce fuori dai binari nel Casertano

Subito dopo hanno compreso che il treno fosse uscito dai binari, per fortuna le carrozze non si sono capovolte. E’ stato solo un grosso spavento, miracolosamente non ci sono persone ferite. Il treno era partito da Cassino intorno alle 18.05. Dopo l’incidente si è fermato tra i campi e i passeggeri sono tutti stati spostati nell’ultima carrozza in attesa dei soccorsi. Trenitalia ha poi reso noto che il treno è deragliato a causa di una frana caduta sui binari che aveva trascinato fango e alberi.

La circolazione è stata sospesa sulla linea Cassino-Caserta. I passeggeri potranno proseguire il loro viaggio su un altro treno.