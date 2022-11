0 Facebook Travolta e uccisa da un camion, chi è Margherita la giovane prof. di Somma: “Aveva 34 anni” Cronaca 25 Novembre 2022 16:58 Di redazione 1'

Travolta e schiacciata da una betoniera ad un incrocio a Bolzano. Così ha perso la vita Margherita Giordano, giovane professoressa di Somma Vesuviana (località in provincia di Napoli). La vittima, 34 anni, sarebbe deceduta per un problema relativo al semaforo dell’incrocio.

Questo il cordoglio del sindaco di Somma, Salvatore Di Sarno: “Sentite condoglianze alla famiglia Giordano per la perdita della giovane figlia Margherita, insegnante a Bolzano e originaria di Somma Vesuviana. Davvero impensabile, trovare la morte nel luogo scelto per realizzare i propri sogni! Che il Signore l’abbia in gloria e dia la forza ai genitori, e quanti l’amavano per superare questo tragico momento“.

“Siamo addolorati ed affranti per una tragedia che colpisce una collega entusiasta ed appassionata. Un lutto profondo per tutto il mondo della scuola altoatesina. L’intero sindacato si stringe alla famiglia, all’istituto comprensivo e a tutti i colleghi che hanno amato ed apprezzato il lavoro di Margherita“, queste, invece, le parole di Marco Pugliese, segretario regionale della Uil.