0 Facebook Addio a Cesare Attolini, storico sarto napoletano: aveva vesito il protagonista de La Grande Bellezza News 25 Novembre 2022 08:51 Di redazione 2'

Napoli piange Cesare Attolini, storico sarto dell’omonima maison di alta sartoria napoletana. Deceduto all’età di 91 anni era erede del fondatore Vincenzo, aveva vestito l’elegantissimo Jep Gambardella in La Grande Bellezza.

Addio a Cesare Attolini

Prima il padre, poi lui, sono stati scelti nel tempo dalle più grandi star hollywoodiane, non solo per i vestiti dei film da Oscar ma anche per la loro vita privata napoletana. Simbolo dell’eleganza napoletana, con la scomparsa di Cesare Attolini si chiude un’epoca, a proseguire il suo lavoro oggi ci sono i figli. E proprio loro, Massimiliano e Giuseppe, hanno dato la triste notizia con un commovente post sui social: “Addio Maestro Cesare, sarai sempre con noi, insieme nella nostra amata sartoria. Un uomo visionario generoso appassionato autentico, umile per la sua grandezza”,

“Oggi ci lascia non solo un grande sarto, forse il più grande – scrive la sua famiglia – ma soprattutto un grande padre che ha saputo amare i suoi figli, la sua famiglia e tutti i suoi innumerevoli allievi come solo chi ha un cuore grande sa fare. Il tuo immenso spirito guida sarà sempre con noi. Ogni giorno, come ieri, per sempre“. A salutare il maestro Vincenzo anche “tutta la famiglia dei sarti Cesare Attolini”.