0 Facebook Stesa ai Quartieri Spagnoli, gli spari questa mattina: “Quando i nostri figli vanno a scuola” Cronaca 23 Novembre 2022 12:49 Di Andrea Aversa 1'

Diversi colpi d’arma da fuoco sentiti dai residenti. Erano circa le sette di questa mattina quando ai Quartieri Spagnoli è scattato l’allarme. Qualcuno ha esploso alcune pallottole tra San Ferdinando e Montecalvario, nello specifico in via Conte di Mola.

Ancora presente sul posto una volante della polizia chiamata dai cittadini. Gli agenti hanno effettuato i dovuti accertamenti del caso ed erano in attesa dell’arrivo dei colleghi della scientifica. In strada sono stati trovati dei bossoli a salve, anche se ancora non è noto il numero esatto.

Paura nel quartiere considerata l’orario di quella che è sembrata a tutti gli effetti una stesa. A quell’ora molte persone escono di casa per iniziare la propria giornata, soprattutto le mamme che accompagnano i loro figli a scuola. Per fortuna non ci sono stati né feriti, né danni.