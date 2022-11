0 Facebook Bonus di Natale per tutti, arrivano soldi per un dicembre più ricco: come chiederli News 23 Novembre 2022 16:57 Di redazione 2'

Bonus di Natale per tutti, per un mese di dicembre all’insegna della ricchezza. I fortunati però non saranno proprio tutti i cittadini, ma solo i residenti di un comune Sorrentino. Con questo bonus infatti si potranno acquistare generi alimentari, ma anche quello che è strettamente necessario, soprattutto in vista di dicembre. E’ una Christmas Card ovvero un bonus erogato una tantum.

“Il bonus una tantum erogato sarà pari a 100 euro per ciascun nucleo familiare beneficiario”, ha spiegato il sindaco Giuseppe Tito di Meta di Sorrento. Potranno accedere al bonus solo le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:

– Devono essere composte da un minimo di due persone;

– Essere residenti nel Comune di Meta da oltre un biennio;

– Non essere proprietari di altri beni immobili oltre l’abitazione di residenza;

– Essere in possesso di un reddito inferiore a 10.633 euro, risultante dall’attestazione Isee per l’anno 2022. Pubblicato l’avviso per le domande sul sito del Comune di Meta.

Per partecipare al bando, come si legge sul sito del comune, ci sarà bisogno di un’autocertificazione e di un’attestazione ISEE 200, più una copia di un documento di riconoscimento valido. La data limite è quella del 6 dicembre 2022 alle ore 12.00. Il modello si consegnerà alla Segreteria di via municipio 13 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30 o scaricato dal sito ufficiale del Comune www.comune.meta.na.it