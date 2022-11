0 Facebook Campania, fanno esplodere dei petardi in piazza, scoppia l’incendio. Il video fa il giro del web Cronaca 21 Novembre 2022 14:59 Di redazione 1'

L’esplosione dei petardi causa un corto circuito ed un vero e proprio incendio in piazza. Desta scalpore quanto avvenuto in Campania, l’intera scena è stata ripresa con un cellulare e poi pubblicata sui social.

L’esplosione dei petardi causa l’incendio in piazza: il video è virale

Ci troviamo in piazza San Marco, a Castellabbate: qualcuno ha fatto esplodere dei petardi che hanno causato l’incendio di una pianta ed il corto circuito dei fili elettrici di una palina dell’illuminazione pubblica. Il video è stato segnalato al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Il commento di Borrelli

Borrelli ha così commentato la tragedia sfiorata: “Abbiamo inviato il video alle Autorità chiedendo di individuare i responsabili di questo atto vandalico e folle. È arrivato il momento di intervenire duramente e di reprimere il fenomeno“.

