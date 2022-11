0 Facebook Mamma e papà muoiono a pochi giorni di distanza, restano soli i bimbi di 6 e 8 anni News 21 Novembre 2022 16:42 Di redazione 2'

Duplice tragedia per due bambini piccoli rimasti orfani di entrambi i genitori. In poche settimane i due piccolini hanno perso sia la mamma che il papà, Amie Walton e Chris Mills, morti a distanza di qualche settimana l’uno dall’altro.

Il fatto è avvenuto a Birmingham, nel Regno Unito. Qui Harry e Mia, 8 e 6 anni, hanno perso sia la mamma, deceduta a causa di un cancro a fegato e intestino, che il papà, morto nella notte per un’ulcera allo stomaco. Solo quattro settimane dopo il decesso del marito anche Amie non ce l’ha fatta e si è spenta a soli 30 anni.

Come riporta Birmingham Live, i due piccolini sono stati affidati alla nonna materna. La donna ha dichiarato che, insieme agli altri parenti, faranno il possibile per far crescere i due bambini nel migliore dei modi possibili. “Le circostanze di questa tragedia hanno toccato ogni singola persona. Vogliamo davvero fare il possibile per Harry e Mia e vorrei esprimere i miei più sentiti ringraziamenti a tutti per il loro supporto” ha concluso Tracey, la mamma di Amie.