Cultura 20 Novembre 2022

Sono circa 400mila le persone che dall’inizio dell’anno hanno affollato le sale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN). Da record anche il Museo di Capodimonte, la Cappella San Severo e Palazzo Reale. Napoli è ufficialmente la ‘Regina’ d’Italia anche per quanto riguarda la cultura. Il capoluogo campano è da tempo preso d’assalto dai turisti, per il solo periodo natalizio è prevista un’affluenza di almeno 100mila persone.

Così in questi giorni sono state viste persone in fila, anche sotto la pioggia, fuori gli ingressi dei principali musei della città. Perché Napoli sta dimostrando di conquistare i cuori dei visitatori, non solo per le sue bellezze e prelibatezze ma anche per tutto ciò che è storico e culturale. Importanti anche i tanti eventi e mostre organizzate nei siti artistici che stanno attirando viaggiatori da ogni parte d’Italia e del mondo.