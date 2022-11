0 Facebook Napoli, lite davanti alla galleria: due uomini si picchiano e bloccano il traffico Cronaca 19 Novembre 2022 11:13 Di redazione 1'

L’automobile è ferma in orizzontale davanti la galleria Vittoria. Il traffico da via Arcoleo in via Acton è bloccato. All’esterno della vettura vi dono due uomini che lottano a terra. Prese da wrestling, pugni e schiaffi. Il video che ha immortalato le immagini è diventato virale.

È accaduto ieri sera a Napoli. Il filmato ha scatenato i commenti degli utenti.

Il video