Stefano De Martino in diretta con la ragazza che non è Belen: "Sei tu? Sei stata l'unica" Spettacolo 18 Novembre 2022

Stefano De Martino si è ritrovato al centro di una gag esilarante che ha fatto il giro del web. In pratica il conduttore napoletano ha fatto irruzione nella diretta di una ragazza su Tik Tok sorprendendola.

“Perché un fake di Stefano De Martino mi ha scritto “Ciao come stai”? – ha esordito la ragazza. Quando poi ha scoperto la verità è rimasta senza parole.”Non sei un fake? Allora io sono Belen Rodriguez”, ha poi detto la ragazza. Quando poi ha visto che era proprio De Martino in diretta non poteva credere ai suoi occhi.

Stefano, infatti, ha sorpreso la ragazza perché era stata l’unica a rispondere alla Direct con lui e così ha voluto anche promuovere il suo programma, Bar Stella, in onda il 29 novembre.