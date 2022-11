0 Facebook Emma Marrone non trova un fidanzato, la decisione: “Spero di diventare mamma senza un uomo” News 18 Novembre 2022 12:38 Di redazione 2'

Emma Marrone è ancora single, la cantante pugliese a quanto pare ancora non ha trovato la sua dolce metà. Lei stessa aveva commentato ironicamente la notizia che sulla Terra ci sono 8 miliardi di persone: “Nemmeno uno che si fidanza con me“.

In un’intervista a Vanity Fair ha affrontato il tema della maternità, raccontando di essersi fatta congelare gli ovuli. Una scelta importante e ponderata che la cantante pugliese ha preso così da non rischiare in futuro di avere difficoltà ad avere un bambino. Emma oggi ha 38 anni e sogna un giorno di poter diventare madre, così ha deciso di preservare questa possibilità.

Emma Marrone e il desiderio di maternità

Il tema sta molto a cuore ad Emma, che non è d’accordo con quanto accade in Italia, dove non è previsto che una donna possa chiedere il seme di un donatore: “Non puoi andare dal tuo ginecologo e chiedere il seme di un donatore perché vuoi un figlio, nemmeno quando hai 40 anni e sai benissimo che l’amore della tua vita non lo troverai presto“. La cantante pugliese ha spiegato che il problema della fertilità dopo una certa età è molto comune: “Quante donne perdono la fertilità a 40 anni per la leucemia e non c’è un medico che spiega loro la conservazione degli ovuli? E cosa ti rispondono? Se Dio non lo vuole, allora non va bene“.

Emma dunque non è d’accordo con il fatto che una donna “Mi infervoro su questi argomenti perché conosco tante donne che si sono dovute trasferire all’estero per concepire un figlio da sole. Perché qui bisogna essere costrette a fare un figlio solo con un uomo”