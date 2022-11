0 Facebook Temporali e allagamenti in Campania, la decisione dei sindaci per l’allerta meteo: “Scuole chiuse” Meteo 18 Novembre 2022 18:14 Di redazione 3'

Allerta meteo in Campania, con possibili temporali e nubifragi. Il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, ha disposto la chiusura delle scuole: “Continuano le attività di pulizia delle strade cittadine e gli interventi di pulizia e ripristino della funzionalità del reticolato di acque bianche del centro abitato e considerato l’ultimo bollettino meteo pubblicato in data odierna dalla Centrale Operativa di Protezione Civile della Regione Campania SORU, che definisce per la nostra zona un livello di allerta arancione dalle ore 06:00 di domani, sabato 19 novembre 2022, alle ore 06:00 di domenica 20 novembre 2022, il COC, attivato e riunito in seduta continua dalla giornata del 16.11.2022, ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado, di chiudere il cimitero comunale, di sospendere le attività non istituzionali presso le strutture comunali nonché il divieto di sosta nelle zone soggette ad allagamento ed in prossimità dei canali e nelle immediate vicinanze delle aree del lungomare.

Si raccomanda prudenza in concomitanza degli eventi atmosferici. Seguiranno ulteriori aggiornamenti. Per richieste di assistenza i cittadini potranno scrivere alla mail poliziamunicipale@comune.sapri.sa.it“.

Il post su Facebook

La stessa decisione è stata presa da Giuseppe Canfora, sindaco di Sarno: “Il Sindaco, Dott. Giuseppe Canfora, ha appena firmato l’ordinanza con la quale dispone per domani, sabato 19 novembre 2022, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Sempre per l’allerta meteo il cimitero comunale resterà chiuso dalle ore 6.00 di domani, sabato 19 novembre, alle ore 6.00 di domenica 20 novembre“.

L’allerta meteo

Allerta meteo in atto. Previsto sensibile peggioramento. Da domani mattina si passa al livello Arancione. La Protezione Civile della Regione Campania, considerato il sensibile peggioramento della situazione meteo previsto per domani, ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo valido sull’intero territorio regionale per piogge e temporali anche di forte intensità dalle 6 di domani mattina, sabato 19 novembre, fino alle 6 di domenica 20 novembre.

Il livello dell’allerta è Arancione su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro) dove il livello di allerta è invece giallo.

L’avviso diramato oggi che entra in vigore domani, proroga e integra quello attualmente in atto: fino alle 6 di domani mattina su tutto il territorio regionale, ad esclusione delle zone 2 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro) è infatti in vigore una allerta meteo Gialla per piogge e temporali.

La Protezione Civile della Regione Campania richiama i Sindaci alla massima attenzione, con l’attivazione dei Centri operativi comunali e l’attuazione di tutte le norme previste dai piani di Protezione civile per la prevenzione e mitigazione dei rischi connessi al dissesto idrogeologico.

Sono possibili infatti frane, colate rapide di fango, instabilità di versante anche profonde oltre ad allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua. Si invitano le autorità competenti a valutare il rischio sul territorio di propria competenza adottando le dovute misure di messa in sicurezza del territorio e di tutela dei cittadini.