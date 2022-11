0 Facebook Torino, 15enne bullizzata a scuola: tre compagne le strappano via le unghie Cronaca 18 Novembre 2022 17:41 Di redazione 2'

L’ennesimo caso di bullismo tra i banchi di scuola. Siamo in quel di Pinerolo, nel Torinese, una ragazzina di 15 anni – originaria del Marocco – deve far fronte a tre compagne che l’hanno aggredita più volte.

Il primo episodio il 26 ottobre, la giovane è stata assalita mentre stava andando a prendere il bus per tornare a casa. In un primo momento è stata colpita in faccia da una palla, poi presa per i capelli, buttata a terra e presa a calci. Non contente le hanno strappate con brutalità le unghia finte.

La terribile aggressione è stata ripresa con un cellulare da una ragazza che ha poi mostrato tutto ai professori. Le stesse immagini sono passate al vaglio dei genitori della 15enne che hanno deciso di denunciare la violenza ai carabinieri.

Gli altri episodi intimidatori

Solo una settimana dopo dalla denuncia, le tre bulle hanno ricominciato: stavolta con un’aggressione verbale: “Non la passi liscia“. A quest’episodio fa infine seguito ulteriori intimidazioni il 9 novembre: i genitori allora hanno deciso di rivolgersi di nuovo ai carabinieri rendendo più che mediatico questo ennesimo caso di bullismo.