0 Facebook Lutto a Napoli, la città in lacrime per Fatima: la piccola morta a soli 3 anni Cronaca 16 Novembre 2022 10:31 Di redazione 1'

Lacrime di dolore a Napoli, nei quartieri Secondigliano e Scampia, dove è morta la piccola Fatima, la bambina di 3 anni. La piccolina è venuta a mancare solo qualche ora fa.

Come riportano i familiari sui social secondo quanto scritto di Internapoli, la piccolina si è spenta per motivi che non sono ancora noti. I familiari sono profondamente addolorati dalla notizia.

I funerali della bimba saranno celebrati oggi pomeriggio alle 16.30, presso la Parrocchia della Resurrezione.