Parole scottanti quelle di Rocco Siffredi, ospite a Belve da Francesca Fagnani. La puntata andrà in onda domani, mercoledì 15 novembre, ma Dagospia ha lanciato una succulenta anticipazione. I portare diretto da Roberto D’agostino ha rivelato che il maestro dei film a luci rosse si ritirerà dalle scena e un dettaglio detto dall’attore su Francesco Totti.

“Ospite di Belve, Rocco Siffredi annuncia l’addio alle scene. Siffredi si scioglie in lacrime parlando della sua dipendenza dai rapporti carnali. L’attore a Francesca Fagnani ha rivelato anche di aver mandato un messaggio a Totti: “So che abbiamo un problema in comune, la dipendenza da questi rapporti…”. Un occhio puntato dunque su quello che l’ex capitano della Roma abbia potuto fare in questi anni, 20 dei quali passati proprio al fianco di Ilary Blasi.

Rocco Siffredi e la confessione bollente su Francesco Totti

Nel 2016 Rocco Siffredi, aveva anche ritenuto l’ex Pupone il suo erede. “Ci sono due giocatori per eccellenza per i quali posso dire che io smetto se loro vogliono iniziare – ha spiegato l’attore hard a Le Iene – Totti e Cassano. Francesco soprattutto è number one. Sono i miei due eredi naturali che non devono fare altro che presentarsi e dirmi ‘Rocco, siamo pronti’. Hanno una nuova carriera davanti a loro”.