Neonato di 10 giorni lotta tra la vita e la morte, l'operazione all'ospedale di Napoli: "Sono ore decisive" Cronaca 15 Novembre 2022

L’intervento è riuscito, ma la prognosi resta riservata. Sono ore d’apprensione per il neonato di 10 giorni affetto da una grave malformazione all’aorta. Il piccolo è arrivato a Napoli dalla Calabria lottando tra la vita e la morte.

Il piccolo di 10 giorni è stato operato all’ospedale Monaldi di Napoli. Come spiegato dai colleghi di Fanpage, l’aorta è stata corretta, ma la prognosi rimane riservata.

Ore decisive

Il bimbo è in terapia intensiva. Saranno fondamentali, per non dire decisive le prossime ore per la sua ripresa. Da capire se ci possano essere danni dovuti alle condizioni in cui il piccolo era arrivato nell’ospedale partenopeo.