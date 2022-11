0 Facebook Lacrime e dolore a Giugliano, Giuliano Ferraro ucciso da un brutto male: lascia moglie e figli Cronaca 15 Novembre 2022 16:06 Di redazione 1'

Lacrime e dolore in Campania per la scomparsa di Giuliano Ferraro, 51 anni. L’uomo, purtroppo, è deceduto dopo aver lottato per diverso tempo contro un brutto male.

Lacrime e dolore in Campania, Giuliano muore: lascia moglie e figli

Enorme sgomento in quel di Giugliano per la morte di Giuliano Ferraro. Il 51enne, dopo aver lottato per diverso tempo contro un brutto male, lascia la moglie e i figli.

Tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi sui social dopo la scomparsa dell’uomo: “Un angelo è volato in cielo“, “Non ci sono parole per alleviare il vostro immenso dolore. Che il Signore vi dia tanta forza per affrontare questi giorni, non si può morire così giovane“, bellissime parole che testimoniano quanto Giuliano fosse una persona amata e rispettata da tutti.