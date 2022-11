0 Facebook Veranda abusiva per Wanda Nara, gli inquilini la portano in tribunale: il motivo Cronaca 13 Novembre 2022 16:08 Di redazione 1'

Momento no per Wanda Nara. oltre la separazione con Mauro Icardi, ecco i problemi con i condomini nell’abitazione di Milano.

Veranda abusiva per Wanda Nara

Come spiega Repubblica, Wanda Nara per via della sua veranda – a quanto pare abusiva – avrebbe impedito agli inquilini di usufruire del Superbonus 110% per sistemare la palazzina da 17 mln di euro.

Gli inquilini la portano in tribunale

I condomini – con tutta probabilità – porteranno Wanda Nara in tribunale: per via della veranda abusiva niente super bonus e occasione persa.