Wanda Nara finisce a letto col rapper, l'ira di Icardi: "I figli la guardano!" Spettacolo 20 Ottobre 2022

Tra Wanda Nara e Mauro Icardi ecco comparire il terzo incomodo: parliamo di Elian Angel Valenzuela, alias L-Gante, un rapper argentino di 22 anni.

Wanda Nara e il video musicale bollente

Nell’ultimo video musicale di L-Gante c’è proprio Wanda Nara: la donna è con lui a letto, immortalata come la sua musa ispiratrice, sotto le lenzuola, senza abiti, carezze, le labbra quasi che si toccano.

La reazione furiosa di Mauro Icardi

La reazione di Mauro Icardi al bollente video non si è fatta attendere. Come ha spiegato una tv argentina, il bomber argentino ha telefonato subito a Wanda, e le ha chiesto di tornare in Turchia e farla finita con questa farsa mediatica.

Un comportamento quello tenuto da Wanda Nara che non sta piacendo neanche ai figli: “Sono molto arrabbiati con la mamma, non sopportano più che lei renda tutto pubblico“, avrebbe confidato Icardi.