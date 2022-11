0 Facebook Il primo errore di Kim con il Napoli e il messaggio di scuse: la reazione dei tifosi è da brividi Sport 13 Novembre 2022 11:20 Di Carmine Ubertone 2'

Il primo errore il 12 novembre. Straordinario è dir poco l’impatto che ha avuto il difensore del Napoli Kim con il campionato italiano. Prestazioni sontuose che non hanno fatto mai rimpiangere un certo Kalidou Koulibaly. Nella vittoria con l’Udinese, a distanza di ben 3 mesi dall’inizio della stagione, il primo errore che non è costato nulla in termini di risultato.

Il primo errore di Kim con il Napoli e il messaggio di scuse

Il difensore coreano, con umiltà e grande determinazione, a fine partita ci ha tenuto a scusarsi con i compagni di squadra e con tutti i tifosi napoletani. Lo ha fatto pubblicando un bel messaggio sui suoi canali social: “Vorrei esprimere le mie più profonde scuse ai miei compagni di squadra e ai tifosi. Avremmo potuto vincere solo grazie ai miei compagni di squadra. Gli errori mi renderanno solo più forte. La prossima volta aiuterò meglio la squadra”.

La reazione dei tifoso è da brividi

La reazione dei tifosi al primo errore di Kim in campionato è letteralmente da brividi. Tantissimi i commenti d’incoraggiamento e d’amore verso il difensore coreano. Sotto il post pubblicato su Instagram si legge: “Sei il migliore“, ‘Ti voglio adottare“, “Non ti preoccupare, sei il migliore“, “Sei un fenomeno, non ti preoccupare“, “Se siamo forti è perché tu sei con noi“. Tutti commenti di grande amore verso Kim, campione d’umiltà prima che campione in campo.

IL POST SUI SOCIAL