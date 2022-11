0 Facebook La moglie di Kim dimentica il furto d’auto e si innamora di Napoli: non ci sono parole Napoli Città 11 Novembre 2022 13:50 Di redazione 1'

La moglie di Kim Min-Jae, Ahn, si è lasciata alle spalle il furto dell’automobile e ora guarda avanti e si innamora, come tutti, di Napoli. Solo un brutto ricordo l’esperienza dei due sudcoreani che adesso sono rapiti da una città magica.

Paesaggi, mare, sapori, tutto quello che stanno esplorando i due in città. Il furto del veicolo è solo un vecchio ricordo. Ahn, nonostante non sia molto social, ha condiviso tantissime foto di Napoli: un caffè al Gambrinus, un giro in kayak ed escursioni indimenticabili.