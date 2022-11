0 Facebook Tragedia sfiorata al Vomero, parcheggia e dimentica d’inserire il freno a mano: “Ero andata a fare la spesa” Cronaca 12 Novembre 2022 16:12 Di redazione 1'

Tragedia sfiorata nel quartiere Vomero, nello specifico a via Pigna: verso le 15 una donna alla guida di una Toyota rossa – dopo aver parcheggiato per andare a fare la spesa – ha dimenticato di mettere il freno a mano. La vettura ha iniziato a camminare da sola.

Un uomo, in svariati modi, è riuscito a fermare il veicolo che stava acquisendo velocità in discesa. L’auto è stata posizionata qualche decina di metri più in giù in una curva.

La donna era andata al supermercato

La donna, di ritorno dal supermercato, non ha ritrovato più l’auto che, pochi minuti aveva parcheggiato. Poi, in un mix d’incredulità, l’ha ritrovata qualche metro più in la con i residenti che le hanno spiegato l’accaduto.