Dramma in quel di Aversa: una donna, 75enne, è stata ritrovata priva di vita all’interno della sua abitazione in via Francesco Petrarca.

Dramma nel Casertano, anziana ritrovata priva di vita

La donna, Angelina P. natia di Carinaro – come spiega Edizione Caserta – potrebbe esser deceduta ore, se non giorni prima del tragico ritrovamento. A lanciare l’allarme familiari e vicini che non riuscivano a mettersi in contatto con lei.

L’allarme e la tragica scoperta

E’ scattata quindi la chiamata ai vigili del fuoco e ai sanitari, poi la tragica scoperta: il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana. La pista più probabile è quella del malore che non le ha lasciato scampo.