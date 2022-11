0 Facebook Porta con se sex toy con ceneri del compagno, fermata alla Dogana spiega: “Voglio tenerlo sempre con me” News 11 Novembre 2022 15:25 Di Sveva Scalvenzi 2'

Fermata alla dogana, indossava un bizzarro sex toy. E’ questa la storia che Sarah Button, 23enne protagonista di questa vicenda, ha raccontato sui social. Quando è stata fermata ai controlli, le forze dell’ordine le hanno chiesto cosa fosse lo strano oggetto che indossava.

Viaggia con le ceneri del fidanzato morto nel sex toy: la storia è virale

Si tratta di un sex toy che lei porta con se ogni volta che viaggia. Quando le forze dell’ordine le hanno chiesto cosa fosse, ha spiegato che era un gioco erotico che utilizzava con il suo compagno defunto. Dopo la sua morte ha deciso di conservare lì dentro le sue ceneri e portarle sempre con lei ogni volta che è in viaggio.

“Un modo per continuare a viaggiare con lui”, avrebbe detto agli agenti della Dogana che sorpresi hanno ascoltato questa storia. “In questo modo posso portarlo in tutti i posti che avevamo sognato di visitare insieme”, ha spiegato la 23enne. La ragazza ha poi spiegato ai suoi followers che nonostante abbia vissuto questa disavventura, porterà sempre con se il sex toy con le ceneri. La bizzarra vicenda è diventata in poco tempo virale sui social, scatenando ogni genere di commento.