Miglior panettone e miglior pandoro, i più buoni sono campani: "Il 'Maestro' è di Napoli" News 10 Novembre 2022 17:34 Di redazione 2'

Napoli e la Campania rispettivamente re e regina del panettone tradizionale e del pandoro artigianale. Partenope ha infatti conquistato il primato nel contest ‘Mastro Panettone’, edizione 2022, organizzato da Goloasi.it.

L’evento finale si è tenuto presso l’Hotel Parco dei Principi di Bari, martedì 8 novembre. Questi i membri della giuria di esperti: Giambattista Montanari (presidente di giuria), Eustachio Sapone, Francesco Borioli, Giuseppe Mancini, Antonio Daloiso e Matteo Dolcemascolo.

A trionfare è stato Marco Infante di ‘Casa Infante’. Questo il suo commento una volta venuto a sapere del riconoscimento: “Lo ammetto, questo è il Premio che ho desiderato da sempre, fin da giovanissimo. Essere sul tetto d’Italia per il nostro pandoro, vi assicuro mi ha dato un’emozione che poche volte ho provato nel mio lavoro. Appena proclamati, il primo pensiero è andato subito al mio team, perché questo Premio l’ho ritirato io ma è di tutto loro. Questo premio lo dedico a tutti i miei ragazzi che con passione e dedizione mettono le mani in pasta, hanno cura del prodotto, e si migliorano ogni giorno per offrire un prodotto eccellente.

E poi la famiglia, mio padre, mio fratello, mia mamma, mia moglie, e i miei figli fondamentali… e tutti coloro che hanno creduto in noi dal primo momento. Torno a casa adesso con la voglia di fare ancora meglio, perché questo Premio è anche responsabilità nei confronti dei nostri clienti che da sempre ci scelgono. State tranquilli, perché il meglio deve ancora arrivare. Grazie a tutti!“.