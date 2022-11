0 Facebook Mugnano, stasera ci sarà il concerto di Franco Ricciardi Eventi 9 Novembre 2022 18:15 Di redazione 1'

Si terrà stasera a Mugnano, località dell’area Nord in provincia di Napoli, il concerto gratuito di Franco Ricciardi annullato la scorsa settimana. Ad averlo annunciato sui social è stato il sindaco Luigi Sarnataro.

Questo l’annuncio del primo cittadino: “Vi aspetto alle ore 21 a via Crispi, sul palco anche un ospite a sorpresa! Per chi ci raggiunge da lontano consigliamo le aree parcheggio sul retro della posta e quella di fronte la Villa comunale San Lorenzo, e di raggiungere a piedi l’evento, passando per la chiesa di San Nunzio Sulprizio e lasciandola alla propria sinistra. Per chi è in zona, invece, raccomandiamo di raggiungerci a piedi. Chiudiamo in bellezza i festeggiamenti dedicati al Sacro Cuore di Gesù, non mancate!“.