Agguato a Napoli, 19enne colpito in faccia: il nome Cronaca 9 Novembre 2022 17:58

Si trovava in via Vicinale Croce di Piperno, quartiere Soccavo (area Ovest di Napoli), quando all’improvviso è stato colpito allo zigomo da un proiettile. La pallottola è stata esplosa da un uomo in sella ad uno scooter guidato da un complice.

La vittima di quello che è stato a tutti gli effetti un agguato, ha 19 anni, è originaria di Quarto Flegreo e si chiama Fabio Volpe. Quest’ultimo è stato ferito e non è in pericolo di vita ma ci è mancato poco. Egli stesso si è recato presso l’ospedale San Paolo per le cure.

Al nosocomio napoletano ha raccontato alle forze dell’ordine di essere stato ferito improvvisamente a colpi d’arma da fuoco. Impossibile riconoscere gli autori del raid armato perché avevano il volto nascosto. Non è chiaro se i killer hanno sbagliato o il loro è stato solo un avvertimento.

Indagini in corso da parte dell’autorità giudiziaria per ricostruire dinamica e movente dell’accaduto. Non è escluso che l’episodio criminale rientri in quelle che sono le tensioni tra i vari gruppi camorristici della zona.