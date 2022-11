0 Facebook L’annuncio d’affitto delle polemiche a Mugnano: “No a chi prende il reddito di cittadinanza e agli stranieri” News 9 Novembre 2022 13:05 Di redazione 1'

Un annuncio di locazione che ha scatenato polemiche e dibattiti. La casa da affittare si trova a Mugnano, l’annuncio è stato pubblicato online e le sue condizioni sono state giudicate assurde da molti utenti. Immediata la viralità del post.

“Fitto a Mugnano ampia camera da letto 5×6 cucina bagno situata a centro Mugnano balconcino esterno ripostiglio no posto auto si libera a fine dicembre no stranieri no possessori reddito di cittadinanza solo referenziati no contratto“, questo il testo dell’annuncio incriminato.

Di seguito la segnalazione di un cittadino al Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha pubblicato l’immagine sulla sua pagina Facebook: “Francesco, questo è un annuncio a dir poco vergognoso”.