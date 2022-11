0 Facebook La ‘confessione’ di Alessandra Celentano: “Non faccio sesso da 13 anni” News 8 Novembre 2022 17:54 Di redazione 1'

Un segreto, una sorta di scoop del gossip che Alessandra Celentato – prof. di ‘Amici’ (il talent show targato Mediaset e in onda su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi) – ha raccontato a Francesca Fagnani nell’intervista rilasciata a le ‘Belve’ su Rai 2.

La Celentano ha detto che non ha fatto più sesso da 13 anni, un aspetto della sua vita privata del quale nessuno è a conoscenza. “Sono sempre stata un po’ difficile, quelli più giovani di me non li guardo, quelli più vecchi di me non li guardo, quelli della mia età mi sembrano un po’ passatelli, quindi capisce che è difficile“.

Poi, dopo aver affermato di aver superato le divergenze con la De Filippi, ha dichiarato: “Mi è dispiaciuto perché è stata la causa della mia separazione, abbiamo anche provato a fare delle inseminazioni che non sono andate in porto e a un certo punto mi sono fermata perché l’accanimento non mi piace: vuol dire che non doveva essere“.