Ex compagna, amante e attuale moglie piangono lo stesso defunto: la sorpresa in obitorio
7 Novembre 2022

Potrebbe essere la sceneggiatura di un film e invece è accaduto davvero, tre donne – ex compagna, amante e attuale moglie – si sono incontrate per caso all’obitorio mentre piangevano lo stesso uomo defunto. E’ accaduto a La Spezia, in Liguria. La vicenda surreale è stata raccontata Il Secolo XIX.

Tre donne all’obitorio piangono lo stesso uomo: poi la scoperta

Il lato bizzarro di questa vicenda è il fatto che l’ex compagna e l’amante non erano a conoscenza che l’uomo si fosse risposato con un’altra donna. Hanno scoperto della sua esistenza soltanto all’obitorio. A rimanerci male è stata l’amante che era certa di essere l’attuale e unica fidanzata del defunto, mai avrebbe immaginato che l’uomo invece si fosse risposato e non con lei. Quando è arrivato il momento di firmare alcune pratiche burocratiche, il messo comunale ha invitato l’ex compagna e l’amante a farsi da parte, spiegando loro che l’unica legittimata a siglare i documenti era l’attuale moglie.

Si è così scoperto che il defunto uomo conduceva da sette anni una vita parallela di cui pochi erano a conoscenza. Momenti di tensione si sono vissuti in obitorio quando le due donne hanno appreso della presenza di un’altra coniuge, la rabbia si è fatta spazio tra il dolore.