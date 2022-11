0 Facebook Paura a scuola: lampada si stacca da soffitto e precipita su un alunno di 7 anni Cronaca 7 Novembre 2022 14:06 Di redazione 1'

Momenti di panico in una scuola al Vomero, dove una lampada si è staccata dal soffitto colpendo un bambino di 7 anni. Il piccolo è stato immediatamente condotto presso l’ospedale Santobono di Napoli per accertamenti.

Il fatto, come riportato da Fanpage, è avvenuto lo scorso 4 novembre, nella scuola “Maurizio De Vito Piscicelli” del 55° Circolo Didattico statale, in via Piscicelli. La preside dell’Istituto Gabriella Talamo, ha inviato una lettera urgente al direttore della V Municipalità Vomero-Arenella, al presidente di Municipalità, all’assessore all’Istruzione Maura Striano e al sindaco Gaetano Manfredi, chiedendo la “sostituzione ottica illuminante crollata e verifica con successivo eventuale potenziamento degli ancoraggi delle ottiche e delle armature illuminanti che equipaggiano lo stabile di via Piscicelli, numero 37”.

“Il distacco è stato repentino ed improvviso e pertanto l’insegnante non è riuscita a proteggere l’alunno dall’impatto – si legge -. Cosicché si chiede, oltre alla sostituzione dell’ottica crollata, una verifica della tenuta degli ancoraggi di tutte armature illuminanti e delle relative ottiche, seguita dal rilascio di opportuna certificazione sull’efficienza della tenuta dei fissaggi, al fine di scongiurare analoghi eventi”.