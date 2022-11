0 Facebook Grande gioia per Sal Da Vinci: la figlia Annachiara Sorrentino aspetta un bambino Spettacolo 7 Novembre 2022 14:15 Di redazione 1'

Grande Gioia per Sal DaVinci, che diventerà nonno per la prima volta della sua secondogenita, Annachiara Sorrentino. La ragazza, 24 anni, è in attesa del suo primo bambino. Insieme al marito, Salvatore Santoro, sposato lo scorso 20 giugno 2022, la figlia dell’artista è in attesa di un maschio.

Con un dolcissimo e intimo “Gender Reveal”, la festa che svela il sesso del nascituro, Anna Chiara ha saputo insieme ad amici e parenti che il suo primo figlio sarà un maschio. Il video della sorpresa è stato pubblicato su Instagram dalla ragazza. Un fiocco di colore azzurro in casa.

Le sorprese in casa Da Vinci non finisco mai infatti Sal diventerà per la terza volta nonna, perché anche il figlio Francesco ha di recente svelato che diventerà di nuovo padre. Questa volta il cantante avrà una bambina, dopo il piccolo Sal Jr, il primo figlio.