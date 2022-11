0 Facebook Lutto nel Napoletano, giovane mamma morta all’improvviso: è stata colta da un malore Cronaca 5 Novembre 2022 15:12 Di redazione 1'

Una terribili notizia ha svegliato il comune di Gragnano, in provincia di Napoli. Una giovane donna, di 49 anni, è morta dopo esser colpita da un ictus nel cuore della notte.

Come riporta il Corrierino, per la donna, Rosa Sorrentino, moglie e mamma, non c’è stato modo di sopravvivere al malore improvviso. Sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio inviati alla famiglia non appena si è venuto a sapere del decesso.

Un’amica scrive. “Un giorno così brutto fuori e dentro al cuore. Ho avuto un risveglio bruttissimo, ti porterò sempre nei miei pensieri. Dai forza hai tuoi ragazzi e a tuo marito per guidarli al meglio. Buon viaggio cara amica”.