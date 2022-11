0 Facebook Bimbo ha fretta di nascere, mamma partorisce in auto: “Era in viaggio quando è avvenuto il parto” Cronaca 5 Novembre 2022 15:54 Di redazione 1'

Un bambino ha fretta di nascere e così, mentre la mamma si trova in macchina per dirigersi in ospedale, si rende contro che il tempo ormai è scaduto. Il piccolo Joy nasce in auto ancor prima che la mamma possa giungere in sala parto.

Bimbo nasce in auto: aveva fretta di venire al mondo

L’episodio è avvenuto a Capaccio Paestum, in località Ponte Barizzo, dove la ragazza, di nazionalità indiana, ha dato luce al figlio proprio in auto. Erano le 00.10 quando è stato lanciato l’allarme al 118 e un’ambulanza rianimata della Croce Gialla di Agropoli, come riporta InfoCilento, si è recata sul posto.

La donna è stata soccorsa in auto, dove è nato il bambino grazie all’aiuto dei sanitari. Subito dopo si è proceduto con il trasferimento della donna e del bambino presso l’ospedale di Battipaglia dove, sia la mamma che il bambino, sono stati visitati: godono di buona salute.