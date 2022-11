0 Facebook Lutto nel Napoletano, si piange la scomparsa di Mimmo. Il messaggio di Don Patriciello: “Grazie per la tua presenza” Cronaca 4 Novembre 2022 15:52 Di redazione 1'

Lacrime e dolore a Frattaminore, nel Napoletano, per la scomparsa di Mimmo, persona stimata e voluta bene dall’intera comunità. L’uomo era un volto noto della parrocchia di ‘San Maurizio‘.

Tra i tanti messaggi di cordoglio per la scomparsa di Mimmo, vi è anche quello di Don Maurizio Patriciello, l’uomo di chiesa che da anni combatte contro la malavita organizzata:

“Addio, Mimmo. Il Signore che hai tanto amato e servito ti accolga in gloria. Grazie! Per il servizio – discreto, continuo, amorevole – che hai reso alla Chiesa. Grazie per la tua presenza nella parrocchia di “ San Maurizio “ in Frattaminore. Ti porterò con me all’Altare del Signore. Addio, Mimmo, amico e fratello buono. Padre Maurizio Patriciello“.

