Uomo prova a investire la sua ex moglie con l'auto: era appena uscito dalla galera
4 Novembre 2022

Un uomo ha provato a investire l’ex moglie con l’auto, poi non contento si è lanciato contro la sua automobile più volte per distruggerla. E’ accaduto a Maglie, nel Salento, dove un uomo di 35 anni ha aggredito la sua ex compagna.

Uomo di 35 anni prova a investire la moglie

Protagonista di questa storia un uomo appena uscito di galera. Non si conoscono i motivi per i quali si sia accanito così nei confronti della sua ex moglie. La donna era in auto ed è riuscita fuggire prima di farsi male. Ma l’ex compagno non contento ha distrutto la vettura.

Qualcuno ha ripreso la scena con uno smartphone e il video è diventato virale in rete. Il 35enne è stato denunciato.