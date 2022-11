0 Facebook Tony Colombo e Tina Rispoli rispondono alle polemiche, la promessa: “Io a te non lo farò mai” Spettacolo 3 Novembre 2022 11:48 Di redazione 2'

Dopo le presunte voci di una crisi matrimoniale tra Tony Colombo e Tina Rispoli, il cantante neomelodico ha deciso di rispondere in un modo “artistico”. Tina Rispoli ha risposto ai rumors che sono nati dopo la pubblicazione di un post dove scirveva: “Si può sbagliare nella vita e si può anche perdonare ma non fate l’errore di perdonare 2 volte lo stesso sbaglio perché date solo l’opportunità a quella persona di perseverare nello stesso errore”.

Queste parole mettevano in dubbio il suo rapporto con il marito, ma appunto lady Colombo ha voluto chiarire tutto. “Allora volevo ringraziare tutti i giornali web che riprendono tutto quello che io pubblico. Allora vi ringrazio, questa cosa mi fa tanto piacere, anche perché ogni giorno mi fate diventare sempre più popolare. Però volevo informarvi che nella mia vita va tutto bene. Era semplicemente un consiglio che ho dato ai miei fan. Quindi state sereni non c’è niente che non va“, queste le parole di Tina Rispoli in un video.

La risposta di Tony Colombo

Anche la risposta di Tony Colombo: “Ma è mai possibile? Tina combina guai e io ti amo per questo! Ti amo lady Colombo“ è arrivata seguita da un video in cui i due si baciano. Il neomelodico scrive: “Questo amore non finirà mai e io non ti lascerò mai”.

Il video: