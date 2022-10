0 Facebook Tina Rispoli, il post sfogo della moglie di Colombo: “Mai perdonare lo stesso errore due volte” Spettacolo 31 Ottobre 2022 14:07 Di redazione 1'

Un duro sfogo su Instagram quello di Tina Rispoli, la moglie di Tony Colombo. Nero su bianco la donna ha scritto delle parole in un post che fanno riflettere.

“Si può sbagliare nella vita e si può anche perdonare ma non fate l’errore di perdonare 2 volte lo stesso sbaglio perché date solo l’opportunità a quella persona di perseverare nello stesso errore”. Tina Rispoli.

Non si sa con esattezza a chi sia rivolta questa frase scritta dalla moglie di Tony Colombo, ma qualcuno ha ipotizzato a una fase di crisi con il marito. Negli ultimi giorni la Rispoli non ha pubblicato foto e video in compagnia della sua dolce metà. Che sia la fine di un amore? Nemmeno il cantante neomelodico ha pubblicato nulla che potesse far capire bene come stanno le cose.