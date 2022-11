0 Facebook Reddito di cittadinanza, l’annuncio del Governo Meloni sulla data: “Cambiamenti subito, finirà” Politica 3 Novembre 2022 13:58 Di redazione 2'

Cambia il reddito di cittadinanza, una delle proposte che il Governo Meloni aveva in programma come priorità. A parlare questa volta è il viceministro, Claudio Durigon, che a Radio 24 ha anticipato quando finirà e fino a quanto durerà.

Il reddito di cittadinanza cambierà fin da subito. Quello che pare sia certo è la sua durata. Non dovrebbe finire il 31 dicembre. Per il 2023 quindi la misura dovrebbe essere ancora in atto, ma con qualche modifica. “Ne discuteremo con il ministro di riferimento, Calderone e anche con la coalizione. Credo che ci sia un’unione di intenti. C’è chi è più drastico ma noi crediamo che la povertà sia un elemento importante in questa fase”.

Quando finirà il reddito di cittadinanza?

I cambiamenti che saranno messi in atto sono i seguenti, ma la certezza è una: non sarà dato a vita. “Vogliamo dare una risposta al mercato del lavoro e costruire un percorso per chi oggi prende il reddito di cittadinanza, non può essere dato a vita a chi può e deve andare a lavorare“, ha aggiunto Calderone.

“Certo il reddito non può essere una cosa che si dà a vita a chi può e deve andare a lavorare. La proposta che faremo al tavolo sarà quello di cominciare ad interagire per spronare queste persone a trovare il lavoro. Abbiamo idee ben precise per limitare la tempistica del reddito, con l’obbligo del contratto di lavoro con i centri dell’impiego, obbligo dell’offerta congrua e se non si accetta a casa già la prima volta” spiega.