Follia in stazione nel Napoletano, ragazzine si sdraiano sulle rotaie: “Per Tik Tok facciamo il selfie e passa il treno”

Scene folli alla stazione di Pompei, in provincia di Napoli, dove alcune ragazzine si sono sdraiate sulle rotaie per scattare dei selfie. Il gioco, una sfida lanciata su Tik Tok, oltre ad essere assurdo è al limite della tragedia. Se un treno fosse passato in quel momento, le due sarebbero state tranciate in pieno.

Le foto sono state condivise dalla pagina Instagram “Welcome to Favelas” e hanno fatto in pochissimo tempo il giro dei social. Un trend, l’ennesimo, lanciato sul social cinese, il più amato e frequentato dai ragazzini. Le due ragazze, incuranti del pericolo che avrebbero corso se fosse arrivato il convoglio, non hanno esitato ad adagiarsi sui binari per scattarsi un selfie e riprendersi in un video. Purtroppo non si tratta di un caso isolato. Scene del genere sono state già avvistate in altre regioni d’Italia.

Purtroppo casi del genere sono anche uno schiaffo a quelle che sono delle vere tragedie avvenute recentemente. Come non ricordare Alessia e Giulia Pisano, 15e 16 anni, le due sorelle travolte da un treno alla stazione di Riccione. Non sono mai state chiarite del tutto le cause del decesso delle due giovanissime.