0 Facebook Sabato sera di sangue a Napoli, lite finisce con spari tra la folla dei Quartieri Spagnoli: colpito 43enne Cronaca 30 Ottobre 2022 09:59 Di Sveva Scalvenzi 2'

Lite finisce con spari sabato sera ai Quartieri Spagnoli, in piazza Sant’Anna di Palazzo. Intorno alle 22.30 un 43enne di origini ucraine, è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco alla gamba esploso da un uomo che si è poi dato alla fuga.

Lite ai Quartieri Spagnoli finisce nel sangue

Sul posto gli agenti della Squadra Mobile che hanno raccolto le testimonianze ed effettuato tutti i rilievi del caso. Il 43enne è stato trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini dove è tutt’ora ricoverato, la ferita non è grave e la vittima non è in pericolo di vita. Intanto proseguono le indagini per rintracciare l’uomo che ha sparato.

Da una prima ricostruzione pare che il 43enne sia stato colpito al culmine di una lite, un diverbio che si è concluso con uno sparo. L’uomo avrebbe estratto la pistola e fatto fuoco. Tanto lo spavento tra i presenti. A quell’ora, infatti, la zona pullula di gente ed è molto frequentata anche dai tanti turisti che in questi giorni affollano Napoli.

I Quartieri Spagnoli negli ultimi tempi sono meta favorita da chi è in visita in città, ci sono moltissime trattorie e locali. Proprio in piazza Sant’Anna di Palazzo, dove il 43enne è stato colpito, c’è un ristorante con tavoli all’aperto.