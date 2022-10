0 Facebook UEFA Champions League: Il Napoli stravince contro i Glasgow Rangers e dà spettacolo Sport 28 Ottobre 2022 13:18 Di Gianluca Madonna 3'

llo stadio Diego Armando Maradona di Napoli si è giocata la partita di ritorno tra il Napoli calcio e i Rangers di Glasgow del girone “A” di Champions. Mister Spalletti sceglie di attuare un gran bel turnover; Kvaratskhelia in panchina, al suo posto il campione d’Europa Giacomo Raspadori, Simeone al posto di Osimhen, Politano al posto di Lozano, Østigård al posto di Rahmani e Ndombele al posto di Anguissa. All’undicesimo minuto, Simeone regala un goal battendo il portierone scozzese Allan McGregor.

Nulla da fare per gli scozzesi perché al sedicesimo minuto Simeone regala ancora una volta calcio spettacolo al Maradona con un colpo di testa. Ottima prestazione di Mario Rui sulla fascia sinistra (vicino al goal), imbattibile capitan Di Lorenzo sulla fascia destra mentre al centro un inferocito Kim accompagnato da un brillante Leo Østigård che regala un goal al minuto 80′ nel secondo tempo, siglando il 3-0 per il Napoli.

Formano un Centrocampo di acciaio: Lobotka, Ndombele (sfiora un goal colpendo una traversa che sta ancora tremando) ed Elmas. Spettacolari anche in attacco con Politano e Raspadori (instancabili) Meret si riconferma un grande portiere e nel finale arriva Zielinski al posto di Lobotka e tanto spazio anche per i giovanissimi Gaetano, Zerbin e Zanoli. Dunque è un Napoli che vince e fa divertire anche con il turnover e che rimane primo in classifica nel girone di Champions League. La prossima si giocherà in Inghilterra contro i vice campioni d’Europa di Liverpool e i napoletani sono pronti per difendere il primato.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (41′ st Zanoli), Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka (38′ st Zielinski), Elmas (28′ st Gaetano); Politano (28′ st Lozano), Simeone, Raspadori (38′ st Zerbin). A disposizione: Idasiak, Boffelli, Juan Jesus, Osimhen, Olivera, Kvaratskhelia, Anguissa. Allenatore: Spalletti.

Rangers Glasgow (4-4-1-1): McGregor; Tavernier, King (31′ st Barisic), Davies, Yilmaz; Wright (1′ st Sakala), Lundstram, Sands, Kent; Tillman (22′ st Arfield); Morelos (23′ st Colak). A disposizione: McCrorie, McLaughlin, Davis, Matondo, Devine, Lowry, Allan. Allenatore: Van Bronckhorst.

Arbitro: Halil Umut Meler (TUR)

Marcatori: 11′ pt Simeone (N), 16′ pt Simeone (N), 35′ st Ostigard (N)

Note: Ammoniti: Kim, Mario Rui (N); Davies, Lundstram (R). Recupero: 2′ pt, 3′ st.

Le foto di Gianluca Madonna: