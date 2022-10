0 Facebook Brutta sorpresa per Antony Sansone, il venditore di spighe trova tutto distrutto: “Che ho fatto di male!” Cronaca 28 Ottobre 2022 13:11 Di redazione 1'

Brutta disavventura per Antony Sansone, tik-toker napoletano famoso per il suo slogan ‘Ma cre zucchero‘. Al celebre venditore di spighe, stamane, hanno distrutto la casetta in cui lavora.

Episodio al quanto spiacevole per Antony Sansone, una delle star di Tik Tok ha pubblicato un video sui social in cui denuncia l’episodio criminale: “Mi hanno distrutto tutto, ma io cosa faccio di male, non tolgo nulla dalla tasca a nessuno. Se ne cade tutto a pezzi. Che bel buongiorno che ho ricevuto“.

Il tik-toker poi aggiunge: “Addirittura si sono presi il sale, non è possibile vedere tutto distrutto, se ne cade tutto a pezzi. Queste sono proprio cattiverie“.

IL VIDEO SUI SOCIAL