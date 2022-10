0 Facebook La promessa di Stefano a Belen dopo il viaggio romantico a Londra: “Sarò a casa, al posto giusto, ti proteggerò” Spettacolo 27 Ottobre 2022 16:05 Di redazione 2'

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati da un weekend romantico a Londra. Il magazine Chi li ha seguiti raccontando come i due siano tornati insieme dal mese di gennaio e come siano cambiati gli equilibri.

Belen e Stefano a Londra

Quest’anno i due festeggiano i 10 anni insieme a partire dal 2012 quando iniziò la ove story dietro le quinte di Amici. Poi nel 2013 arriva Santiago, il primo figlio della coppia, nel 2015 la prima separazione. Pare definitivo l’addio e Belen, dopo un periodo turbolento, inizia una storia con Andrea Iannone. Finita la love story l’argentina ritorna con l’ex marito e questa volta il ritorno di fiamma dura giusto un anno: dal 2019 al 2020. Le vite dei due cambiano. Stefano si realizza da un punto di vista professionale mentre Belen inizia una nuova storia d’amore con Antonino Spinalbese, dalla quale nasce la seconodogenita Luna Marì.

“Stefano è saggio, non ama uscire, è razionale, analitico – si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini- Belen ha il cuore di una adolescente perennemente in cerca di emozioni”. E ancora: “Ora De Martino è molto più protettivo con Belen, cerca di tenera al riparo dalle delusioni, di placare le sue insicurezze. E Belen dà a Stefano quel senso di casa, di essere al posto giusto. L’amore a volte è uno specchio in cui guardarsi e riconoscersi, anche per capire se è il caso di tornare indietro”.