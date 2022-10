0 Facebook Canadair si schianta alle pendici dell’Etna Cronaca 27 Ottobre 2022 17:29 Di redazione 1'

Un Canadair è precipitato sull’Etna in località Linguaglossa, nel Catanese, dove stava spegnando un vasto incendio divampato sulle pendici del vulcano. Al momento non si hanno notizie dei due piloti a bordo. Nella zona del disastro stanno intervenendo carabinieri e vigili del fuoco.

Il pilota del canadair precipitato a Linguaglossa sull’Etna avrebbe perso il controllo dell’aereo nell’effettuare la manovra di avvicinamento al punto di sgancio del carico d’acqua sull’incendio di un rogo sul monte Calcinera.

Secondo una prima sommaria ricostruzione il veicolo carico avrebbe repentinamente perso quota per cause da accertare andando a colpire la montagna con un’ala prima di esplodere. Protezione civile, sanitari del 118, vigili del fuoco e carabinieri sono sul luogo dell’impatto. Si teme per la vita dei due piloti.